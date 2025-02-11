東呼即應：交通黑點危機重重 單車籃竟載10歲童

【本報訊】談到「吸睛」有時又不一定要打卡，《東呼即應》於網上發現有相片流傳，顯示旺角鬧市有單車友在車頭籃子，載上目測有十歲的小朋友，而該處路牌標示為「交通黑點」，網民斥責該照顧者完全不合格；另一單車友雖然有遵守規則，但其一身「蒙面超人」Look，同樣收「吸睛」作用，令路人紛紛行注目禮。

照片顯示，一名單車友大剌剌地在大馬路上踩單車，更厲害的是後面那輛單車，目測沒有10歲也有8歲的小朋友坐在單車籃上，真的想不行注目禮也不行。有網民則表示「高手在民間」，說不定是雜技團正在進行練習。不過老實說又真的很危險，別說有碰撞小朋友會首當其衝，上斜落斜時又應如何踩。更值得留意的是照片的背景，路牌明明標示為「交通黑點」。

「蒙面超人」裝扮惹人注目 其實想「表演」，也不一定要「玩命」，有影片顯示，有單車手一身日本特攝片的打扮相當搶眼，難怪途人都忍不住回頭望一望行注目禮。