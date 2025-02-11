醫健：成視在人：眼睛水汪汪 當心淚管閉塞

你的雙眼會經常「水汪汪」又紅腫嗎？一雙「水汪汪」眼睛看似迷人，事實並非好事。雙眼經常有溢淚情況，可能是淚管閉塞引起。我們的淚腺分泌淚水時，會先經過淚點、淚小管及淚囊，淚管相當於排水口，一旦淚管堵塞，淚水就無法流落鼻腔排走，而造成在眼睛積水。

淚管閉塞成因眾多，先天性的淚管閉塞通常發生於新生兒身上，新生兒可能因為淚管出口瓣膜未發育完整，導致雙眼容易「水汪汪」。至於後天性則多發生於成年人身上，可能因為鼻敏感、鼻竇炎、慢性結膜炎等引起。持續出現淚管閉塞，有機會導致眼眶紅腫、淚囊發炎或含膿，嚴重者甚至令膿淚倒流，引起蜂窩組織炎。

若懷疑有淚管閉塞，眼科醫生通常會以淚道探通及沖洗，並用鼻內窺鏡診斷。新生兒先天性的淚管閉塞通常在一歲前會自行康復，至於成年人方面，可透過淚小孔擴張術、鼻腔淚囊造口術等手術治療。淚管閉塞看似沒有即時危險，但若迸發嚴重病症，如感染蜂窩組織炎，有機會損害視力，建議適時求醫。

以上資訊僅供參考，如有任何疑問請諮詢眼科專科醫生意見。

奧比斯