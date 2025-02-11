倘禁加味煙 消費者減本地蒲吧意欲

【本報訊】港府為控煙提出禁止加味煙及加味水煙，有團體進行調查，訪問酒吧業界顧客，結果顯示80%受訪者稱若政府落實推行禁止加味煙或加味水煙，會影響消費意欲，甚至減少在本港酒吧消費，部分稱或會考慮北上到內地酒吧。香港持牌酒吧會所聯會指出，內地及鄰近地區都沒有推行類似全禁止加味煙及水煙措施，香港的控煙措施應靠近鄰近地區及主要旅客來源地的做法，並指「太極端控煙只會誤傷已經奄奄一息的香港夜經濟」。

業界：極端控煙誤傷夜經濟 長遠煙草政策關注組訪問了514名酒吧顧客，調查顯示75%受訪者曾於光顧酒吧時使用兩種或以上煙草產品。關注組召集人盧啟律指，若政府同時推行禁止加味煙及加味水煙措施，可以預期對香港酒吧業、零售業都會帶來沉重打擊，又提及關注組早前的調查指，會因禁止香煙口味選擇而「考慮戒煙」的受訪者僅佔極少數，反之「考慮轉投黑市」的受訪者佔大多數，呼籲政府適度控煙，同時保留加味煙及水煙選擇供予成年煙民。

衞生部門回應時指，政府強調所有食肆處所的室內地方包括酒吧的室內區域，均屬法定禁煙區，任何人於酒吧的室內區域作出吸煙行為即屬違法；而香港現時只有約一成酒吧有戶外地方可供人合法吸食捲煙或水煙，故當局認為禁止售賣加味香煙及加味水煙對酒吧的影響輕微，亦會考慮在新立法建議生效前設立適應期，讓市民及酒吧業界有時間作配合，又提及新加坡於2016年禁止入口和售賣所有水煙，有關禁令並沒有影響當地旅遊業。