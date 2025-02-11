港大研發口服砒霜 治高死亡率血癌

【本報訊】香港大學李嘉誠醫學院研究團隊成功研發的三氧化二砷（砒霜）口服藥劑，可用於治療一種死亡率高的血癌「急性早幼粒細胞白血病（APL）」。醫學院昨日表示，藥用口服砒霜的發明和應用是香港醫學史上的重要里程碑，不僅是香港首款自主發明和製造的處方藥，也是首個獲得美國、歐洲和日本專利的藥物。藥用口服砒霜現已納入APL患者的治療方案，根據過往廣泛的臨床研究結果顯示，藥用口服砒霜具有高效性和安全性，APL患者的整體存活率超過97%，能顯著減輕副作用和治療負擔，香港至今已有430位病人獲處方。

獲歐美日認證 存活率逾97% 過去全球多個地區採用骨髓移植等方法醫治APL，惟骨髓移植是一種「高度有毒」的治療方法。綜合目前的研究結果，港大醫學院的研究人員已制訂一套治療計劃，重點包括及早開始治療、提供必要的支援性護理，以及在第一線誘導治療中使用藥用口服砒霜。這套治療計劃能有效減低APL併發症所引致的早期死亡率，過去這一比例可高達20%至30%。另外，研究團隊目前正在香港測試一種全口服治療方案（AAA），由藥用口服砒霜（Oral-ATO）、全反式維甲酸（all-trans retinoic acid，ATRA）及抗壞血酸（ascorbic acid）組成，並根據不同APL患者的風險進行調整。

這項研究的首席研究員、港大醫學院臨床醫學學院內科學系臨床副教授喬夏利指，這個全口服的治療方案非常有效和安全，能在專科門診環境下為不同風險水平的APL患者提供藥物治療，而不需要長期住院。藥用口服砒霜的治療方案可以大幅減少化療的使用，不僅適用於低風險的APL患者，而且適用於所有APL患者，包括兒童和成人。