鄒幸彤顛覆案 禁海外視像作供 官：無不公

【本報訊】已解散的支聯會、該會前主席李卓人、前副主席何俊仁及鄒幸彤被控煽動顛覆政權案，暫定於5月6日開審，並於2月21日預審。鄒幸彤早前申請海外證人以視像作供，並傳召5名證人作供，包括民運人士吾爾開希、方政、周鋒鎖、高志活及美國學者Larry Diamond。高院於去年10月駁回申請，昨頒判詞解釋理由。法官指，在現行條例下，有關國家安全的案件控辯雙方均不可以藉視像方式傳召海外證人在香港以外的地方作供，不存在差別待遇，無損被告得到公平審訊的權利。

控辯雙方同受限制 本案4名被告依次是香港市民支援愛國民主運動聯合會、李卓人（66歲、工會幹事）、何俊仁（71歲、律師）及鄒幸彤（39歲、大律師）。4名被告同被控一項煽動他人顛覆國家政權罪。《維護國家安全條例》第144條對《刑事訴訟程序條例》第79I條作出修訂，訂明法庭在涉及國家安全的案件中，不得准許任何人在香港以外地方藉電視直播聯繫向法庭提供證據。

鄒早前提出申請海外證人以視像作供，認為對國安案及非國安案的被告構成差別待遇，實屬不公，亦沒有正當理由。

法官昨在判詞中指，法律前人人平等的權利是指在同一件案件中與訟雙方的待遇。所有涉及國家安全的案件之刑事法律程序中，控辯雙方同樣不可以藉電視聯繫視像方式傳召海外證人在香港以外的地方作供，雙方均面臨相同的限制，不存在差別待遇，沒有對辯方造成不公。

法官認為，第144條修訂只涉及對傳召證人模式作出有限度的規範，不但沒有改變證人應該親身出庭作證的大原則，也不影響與訟人傳召證人作供的權利，無損案中被告得到公平審訊的權利。相關修訂在排除國家安全風險及維護司法公正的社會利益，與獲得公平審訊的個人權利之間取得合理平衡，能夠通過相稱性驗證標準，符合憲制規定。綜合上述，法庭拒絕鄒幸彤申請。案件編號：HCCC 155/2022