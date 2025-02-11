將修逃犯例連繫人臉監控 黎智英否認誤導公眾

指徒弟處理Twitter追蹤名單 自己僅為貼文負責 壹傳媒黎智英連同集團旗下3間公司，涉嫌串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全及發布煽動刊物等共3罪，違反《港區國安法》，黎智英昨續接受控方盤問。黎指其Twitter（現稱X）帳戶的追蹤名單及主題標籤，均由「徒弟」李兆富處理，但自己會為貼文負責。對於黎智英在專欄文章及訪問中，把修訂逃犯條例連繫到臉部識別系統監控及新聞自由，控方質疑黎想誤導公眾，旨在挑起恐懼及憎恨。黎矢口否認，形容說法全屬垃圾。

黎智英的Twitter帳戶追蹤了英國保守黨人權委員會委員裴倫德、重光團隊（Fight For Freedom Stand With Hong Kong）等。黎智英指，追蹤名單是由「徒弟」李兆富負責，他不知李追蹤了誰。黎承認曾盡力嘗試阻止國安法生效，國安法生效後，則嘗試減低其影響，但表示沒多想外國如何回應國安法。

稱貼文主題標籤亦由李兆富製作 控方於庭上展示多則帳戶貼文，不少都附有主題標籤「Stand with Hong Kong」。黎智英稱，標籤是由李兆富製作，他沒有留意，亦沒有問李為甚麼要加這些標籤，但表示會為帳戶的貼文負責。2020年7月17日，黎的帳戶發文，形容推行《香港安全港法案》及《香港人自由和選擇法案》是件好事。黎昨表示同意貼文內容，但不清楚法案的具體措施。

另外，控方指，黎智英知悉組織對華政策跨國議會聯盟（IPAC）的存在，亦知道組織「SWHK」跟「IPAC」有聯繫；黎之所以拒絕承認，是想撇清關係。黎一概否認。控方續指，黎智英知道「攬炒巴」劉祖廸，以及本案從犯證人李宇軒是「SWHK」的成員，黎亦同意跟Mark Simon、李宇軒等人，請求外國實施制裁。黎否認上述說法。

控方另提及多則黎智英傳給本案從犯證人、《蘋果日報》副社長陳沛敏的訊息。其中在2019年7月1日示威者闖立法會事件後，黎叫陳「盡量大做特做」這新聞，爭取市民諒解，令年輕人獲得同情。黎昨承認這可被視為編採指示。雖然他認為示威者做了一件壞透的事，但他不希望事件影響反修例運動，他希望運動能夠延續。另外，2019年3月，黎着陳「請繼續做在大陸做生意的香港商人面對的危險，嚇壞那些生意佬，讓建制派不敢造次」。黎昨說，這只是建議，並非編採指示。

承認編採指示「大做」闖立會新聞 2019年4月1日，《蘋果》刊登報道，內容引述黎智英說「呢單嘢過咗，我哋冇得做㗎！傳媒冇得做㗎！」「過咗死㗎呢單嘢，慘過23條啊！」控方指，修訂逃犯條例的緣起是一名香港人被指在台灣殺人後回港，修例旨在堵塞法律漏洞，跟新聞自由無關。黎稱表面看來確實如此，但想深一些就並非如此。控方續指，黎作不實陳述，故意誤導公眾，目的是散播對中港政府的憎恨。黎否認，形容控方說法「完全垃圾」。

同月28日，黎智英發表專欄文章，寫到「現在大陸對人民的嚴苛監控，也會在我們膽怯噤如寒蟬下慢慢在香港推行」、「我們到處都會被臉部識別系統監控」、「這正是中央要推行『引渡惡法』的最終目標」。控方指，修例跟監控等議題無關，黎作缺乏基礎的指控，欲灌輸恐懼予讀者，為的是令讀者反對修例，並引起市民憎恨政府。黎否認此說法，表示在文章所提及的，是他的理性推測。

涉案4名被告包括黎智英（77歲）、蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司及蘋果日報互聯網有限公司。4名被告同被控一項串謀刊印、發布、邀約發售、分發、展示及或複製煽動刊物罪，及一項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。黎智英另單獨被控一項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。案件編號：HCCC 51/2022

黎智英自辯重點