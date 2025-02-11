消委會去年錄逾4萬投訴 連升3載涉款10億

【本報訊】消費者委員會去年接獲的整體投訴數字突破4萬宗，共錄得40,839宗投訴，連續第3年上升，較2023年增加20%。當中2月球星美斯缺陣表演賽佔1,476宗，涉及金額逾1,000萬元。9月舒適堡全線突然結業，截至2024年底錄得5,619宗，涉及金額近二億元。消委會表示，各行各業必須從速改善服務及產品質素，加強競爭力和吸引力，才能有效刺激本地市民及旅客的消費意欲，振興經濟。

消委會昨公布2024年年結，撇除涉內地消費者及主要營運據點非香港的投訴後，消委會在去年共接獲居港消費者37,590宗投訴，較2023年增加20%，所涉及金額亦大幅上升33%，達10億元。消委會指升幅主要與年內發生美斯缺陣及舒適堡結業有關，兩宗事件導致去年與「服務」相關的投訴佔比上升，達69%。

食肆娛樂居榜首 涉及食肆及娛樂的投訴，連續3年居榜首，全年相關投訴達5,810宗，較前年3,913宗大幅上升48%，涉及金額逾1,520萬元，當中約25%為2月球星美斯缺陣表演賽相關投訴，令體育賽事相關投訴在此類別中佔最多，達1,559宗，飆升35倍；其次為食肆，較前年上升17%。由於美斯事件佔較高比例，投訴性質亦以營商手法佔最多，有1,806宗，升188%。