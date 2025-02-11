申評審學歷 上年度32宗造假

【本報訊】假學歷風波不斷，造假個案愈揭愈多，根據香港學術及職業資歷評審局最新一份年報，評審局在2023/24年度的評估過程中，共識別出32宗涉及虛假學歷之申請，並已向執法部門舉報，翻查近年年報，2023/24年度的假學歷數字近年最高，並由2021/22年度起節節上升，由13宗增加至2022/23年的22宗，並於上年度再大增10宗。

評審局指出，使用偽造資歷文件後果嚴重，在任何情況下均對虛假資歷採取零容忍態度，並一直與各學位頒授機構緊密合作，加強驗證由學歷評估申請人提交之學歷的真偽，亦透過其他國家或地區的資料庫，驗證學歷。

866宗申請不獲接納 評審局續指，雖然非本地學歷獲評定為與香港資歷架構下的學歷水平相若的數量多，但仍有相當數量的學歷評估申請因不同原因而未獲評審局處理，上年度的報告期內，共有866宗學歷評估申請不獲評審局接納，原因除了虛假學歷外，亦包括學歷不受頒授國家或地區承認、申請人未能提供足夠資料及申請人自願撤回申請。