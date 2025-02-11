渣馬DQ事件 促人臉辨識核身份

【本報訊】日前舉行的渣打馬拉松，有4名內地跑手賽後核實身份時，被發現他們掛的號碼布非其本人，並向田總及相關人員報告事件，最後決定根據規例，取消有關跑手的資格。

議員陸瀚民指，號碼布上印有跑手姓名，掛上正確號碼布是跑手責任，有關錯誤在本地賽事實屬罕見，加上內地跑手作為精英跑手犯錯令人費解。不過，他指出跑手賽事進入賽道時，只會核實參賽組別，建議田總參考上海等地的賽事，領取選手包時以「人臉辨識」核實，提高香港馬拉松公信力。

浸會大學體育、運動及健康學系教授劉永松表示，內地過往曾有跑手欲提升專業分數，或有網紅希望提升知名度代跑參賽，今次事件在頒獎後才揭發，與本港賽事過往未曾發生過類似事件有關。即使可能涉及經理人交錯號碼布，但運動員亦要為此負責。他認為田總應嚴厲打擊，限制涉事跑手日後參賽資格，日後亦應在起點加入人臉辨識技術，以核實跑手身份。

田總：違規者不涉代跑 主辦機構中國香港田徑總會昨日最新回應指，經進一步了解後，確定隸屬同一個經理人單位的4位跑手，並不涉及任何代跑安排。事件純粹是相關經理人領取4位跑手的號碼布後，錯誤分發號碼布，以致該4位跑手昨天出賽時佩戴了不屬於個人的號碼布。大會已即時按賽規取消4名跑手的資格及所獲成績。