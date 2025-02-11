亞冬運土庫曼隊大鬧球場 兩冰球港將遇襲傷

輸波揮棍拳來 4人被罰即時停賽 本港男子冰球運動員在亞洲冬季運動會比賽時遇襲，中國香港體育協會暨奧林匹克委員會（港協暨奧委會）對此表示強烈譴責。事件發生於前日，港隊運動員在比賽場地被土庫曼運動員蓄意襲擊受傷。港協暨奧委會接獲國際冰球總會通知，涉事4名土庫曼球員，已被罰即時停賽，並不能再參加亞冬運餘下賽事。經隊醫研判後，受傷的運動員昨晚仍可以出賽。

港協發聲明強烈譴責 在前日賽事中，港隊以5:1擊敗土庫曼，取得三連勝晉級。惟賽後雙方球員於握手時發生激烈衝突，其中土庫曼球員持球棍毆打港將，事件擾攘約一分鐘，當時裁判已對涉事球員作出處罰。港協暨奧委會昨日凌晨發出聲明指出，在事發後與中國香港冰球總會透過錄影片段了解整體情況，亞冬運中國香港代表團團長隨即向國際冰球總會、亞洲奧林匹克理事會和賽事統籌相關單位交涉，要求基於事實採取紀律行動，以維護所有參賽運動員的人身安全。聲明又稱，對於土庫曼運動員在賽事結束後，蓄意襲擊我方球員引致受傷的行為，港協暨奧委會已就相關的行為要求籌委會作出必須要的懲處。

其中一港將手部縫針 兩名受傷的球員經代表團醫生及當地醫院診斷後，並無大礙，情況穩定。港協暨奧委會對港隊男子冰球運動員在事件中表現克制，堅守奧林匹克精神，處理恰當。港代表團團長表示，比賽過程中，對方球員多次向港隊作出惡意動作，到比賽最後兩隊互相握手時，對方球員揮拳擊中港隊一名運動員，過程中港隊數名球員受輕傷，部分球員有瘀傷，亦有一名球員手部受傷，需要即場縫針，其後需要注射破傷風針。他指，經隊醫研判後，受傷的運動員晚上仍可以出賽，又讚揚港隊球員，面對不尊重行為一直秉持互相尊重和友誼參賽，絕對沒有還擊。