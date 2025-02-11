倡打造國際級名勝 吸旅客探遊港山徑

受訪多撐推廣自然景觀 增建驛站茶館 香港的山水美景向來受旅客歡迎。有團體發布一項山徑旅遊意見調查，結果顯示，有超過一半受訪者認為麥理浩徑最具潛力成為國際旅遊景點；近65%人認同以紀錄片或宣傳影片推廣山徑最為有效；另有過半數人指山徑欠缺飲水站等設施。團體倡為山徑設立不同難度和需要的級別，以及設置山屋型的補給站及整合現有山徑補給點資料。

逾半人指麥理浩徑具潛力 青途於今年1月28日至2月7日，透過網上問卷調查訪問385人。結果顯示，有50.7%受訪者首選麥理浩徑為最具潛力成為國際旅遊景點，21.7%選擇鳳凰徑，15%選擇港島徑。結果亦顯示，64.8%受訪者認同以紀錄片或宣傳影片推廣最為有效；42.7%支持開發更多適合旅客的山徑路線導賞服務。調查指有75.6%支持注重推廣山徑的獨特自然景觀；51.7%認同推廣山徑的歷史及文化故事，其次是注重山徑的自然生態多樣性。

問及對香港目前山徑設施有哪些不足的地方，調查指有50.1%人指出缺少飲水站；31.7%認為人流太多影響行山體驗；29.7%稱缺乏垃圾桶及環保設施。27.9%指部分路段安全性不足。在其他方面，較多受訪者指山徑有太多石屎梯級，洗手間不足及洗手間衞生情況惡劣，熱門山徑垃圾太多。

調查亦顯示，50%受訪者稱增加補水、飲用水設施最為重要；43.6%增設洗手間；36.4%增設具教育功能的解說牌；35%要增設補給站或休息區。就使用山徑過程之中，問及曾遭遇過的不當行為，有81.8%受訪者指亂拋垃圾，58.6%指不尊重行山人士，52.2%指有人在危險地點拍照打卡，有26.4%指有人未遵守山徑規則。

促為全港山徑設難度級別 團體建議邀請專業人士檢視並評估全港山徑，為山徑設立不同難度和需要的級別，例如為初學者提供優質的山徑，為熱愛冒險和體驗的行山人士保留原始路徑，並設定適合專業運動的山徑路線。

團體續建議參考日本在山徑設置休憩型「山屋」的做法，研究在主打旅遊的山徑，物色合適地點興建山徑驛站、茶館、雅座、綠途資訊站等具不同功能的中途設施，或升級現有郊野公園的遊客中心/自然教育中心，方便遊人休息和補給，以及優化郊野公園和山徑配套設施，增設加水機、洗手間、休息座椅等，以及進一步利用太陽能流動廁所或緊急站等增設充電口。