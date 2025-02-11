逾1.9億重置薄扶林圖書館 被斥價高

【本報訊】立法會相關委員會不反對以1.93億元在薄扶林南公營房屋發展計劃中重置薄扶林公共圖書館。有議員認為圖書館裝修費用太高，指政府估算時「要榨乾水分」；亦有議員認為現代人較多看電子書，可考慮減少實體書，縮減空間和造價。

民政及文化體育事務委員會昨日討論當局擬議工程計劃是興建一間小型圖書館，以重置現時位於華富一邨內的薄扶林公共圖書館。當局預計約需5年時間完成包括圖書館外殼在內的基座，之後再將圖書館外殼交由建築署進行內部裝修工程，目標約一年內完成。按付款當日價格計算，擬議工程計劃的預算費用為1.93億元。

竣工需6載 稱成聚腳點惹質疑 對於圖書館的規模，議員吳傑莊認為不是十分巨大，為何需要總共6年才能完成。他又關注財赤之下，當局能否在不超支的情況下完成。就文件指期望打造圖書館為文化和社區的聚腳點，他關注圖書館有何特色成為「聚腳點」。房屋署總建築師梁喜蓮表示，5年包括地基和上蓋工程，整個重建涉9層基座及25層住宅，已壓縮時間以便深入討論。她指該處亦有社福機構和其他民生設施，因此有條件成為聚腳點。署理文化體育及旅遊局局長劉震表示，文旅局會按現時分擔機制，向房委會支付一億多元外殼費用。

議員陸頌雄關注原先圖書館的借書量和成本，指現時借書文化與以往不同，以及擴大後的營運開支。他建議委託社區團體營辦圖書館，或能引入新思維。他又說，圖書館的裝修佔了約7,000萬元，即每平方呎5,000元，認為太貴、「要榨乾水分」。

劉震回應指有借助科技減少人手比例，強調圖書館鼓勵社會閱讀風氣，亦有舉辦親子活動，認為是社區構成的重要一環。建築署工程策劃總監（署理）越文鋒澄清，樓面面積未計算通道等面積，價格估算參考了類似的工程，認為價錢合理。

另一議員陸瀚民亦指現代人較多看電子書，關注實體書能否吸引吸引年輕讀者。他建議透過增加電子書數量、減少實體書，從而減少空間和成本。康樂及文化事務署助理署長（圖書館及發展）李子俊認為實體書和電子書要相輔相成，亦需要照顧不同年齡層讀者需要，因此增加了設施。