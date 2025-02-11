規管2蚊車「長途短搭」 倡上落拍樂悠咭

【本報訊】面對千億財赤，將公布的新一份財政預算案，開源節流成為各方討論的焦點。多名議員就不同節流措施提出建議，包括改善「二元乘車優惠」計劃，嚴格規管「長車短搭」事宜，如就事件刑事化，或者要求乘客上落車都要拍卡，料有助降低相關支出，亦有議員建議全體公務員及議員等今年凍薪，料每年最多可節省90億元開支。

公僕議員等 凍薪年省90億 2025/26年度財政預算案推出在即，議員田北辰昨晨在電台節目表示，有需要改變「二元乘車優惠」計劃，政策實施至今10年，交通費年年加的背景外，優惠仍維持兩蚊，如「長車短搭」情況得以改善，可以解決許多問題。他建議立法賦權司機要求乘客出示樂悠咭，甚至考慮刑事檢控。若要求公共交通營辦商承擔乘車優惠的責任，只會令營辦商繼續申請加價。他又指已向港府提出全體公務員、行會成員、議員及區議員今年凍薪，估計每年可節省80至90億元開支。

另一議員李世榮則認為不應改變二元乘車優惠，尤其不應向60至64歲人士開刀，針對「長車短搭」等情況，建議要求乘客上落車時都拍卡，根據乘車站數繳費，相信有助降低相關支出。

至於是否就乘車優惠金額設上限，他認為若必然需要進行改變，不應令長者感到煩惱，港府亦應公開數據，解釋設上限的原因。就公務員減薪，他認為減薪會影響整體公務員士氣，凍薪已經很合理。