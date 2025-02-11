庫房開源 獻計向跨境客車徵口岸建設稅

【本報訊】政府早前強調減赤方向以節流為主。香港公共管治學會就新一份預算案提出近80項涉及本地民生經濟的建議，就開源方面建議引進塑料包裝稅，私家車過境徵口岸建設稅等，而政府應凍結公務員編制及高級官員薪酬以節流。

新一份財政預算案將於本月26日公布，該學會昨提出多項建議，並分為公共財政、經濟與投資、稅務與財政、文化與旅遊及其他共五個範疇。

當中重中之重為公共財政，該學會理事長陳財喜指，政府高官應凍薪，凍結公務員編制，檢討政府委員會的存在及分工。亦應投放更多資源作預防性醫療檢討以及檢討政府各項基金的狀況。

在稅務與財政方面，學會提出數項較少人提及的建議，用意是增加庫房收入。近年愈來愈多人北上，而港車北上亦成趨勢，學會就提對跨境客運私家車徵收口岸設施建設稅，可以增加庫房收入。

其他增加收入建議，包括在批發層面徵收塑料包裝稅、向農地地主徵收閒置農地稅以至調高利得稅0.5%，以累進徵收利得稅等。

夥大灣區赴東盟宣傳旅業 另外，學會又建議政府聯同大灣區城市，到東盟國家宣傳區內旅遊、歷史及文化、降低機場停泊費，以及加快修例發展低空經濟，學會更建議大幅放寬訪港旅客免稅額，由現時的5,000元，大幅增至5萬元。