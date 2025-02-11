民調：公僕編制須瘦身 近8成撐凍減薪

促政府削支出慳啲使 逾半拒增公共收費 政府面對千億元財政赤字，近期社會上有強烈聲音要求公務員減薪，與市民共度時艱。有最新的民意調查結果顯示，為維持政府財政穩健，77%受訪者贊成公務員凍薪或減薪，當中有42%表示贊成凍薪，有35%贊成減薪，表示「兩者都不贊成」的則有14%。至於減少公務員編制，有59%受訪者表示贊成，不贊成者則有16%，亦有70%受訪者贊成政府減少開支，表示不贊成的佔12%。

香港研究協會在1月21日至2月3日展開全港隨機抽樣電話訪問，成功訪問了1,033名18歲或以上市民，以了解市民對本年度預算案的期望。除得出對公務員薪酬調整的意向外，對於預算案應加大哪項政策範疇的開支方面，比例最高的是經濟佔19%，其後依次為佔18%的支援弱勢社群、紓困措施佔17%、醫療保健佔14%及房屋則佔10%等，反映較多市民認為現時最應優先發展經濟。

傾向節流 紓困訴求降溫 針對政府增加公共服務收費方面，58%受訪者表示不贊成，表示贊成的有26%，亦有53%受訪者表示不贊成政府增加稅收，表示贊成者有29%。研究機構表示，綜合而言，相較於開源措施，市民更傾向以節流方式來達到收支平衡，當中以公務員凍薪或減薪的支持度較高。

調查結果亦發現有40%受訪者表示預算案應優先「推出短期紓困措施」，按年跌11個百分點，比例連續3年下跌；表示應優先「為社會長遠發展作投資」的佔36%，按年跌3個百分點。兩者差距為7年來最小，顯示市民對推出紓困措施的訴求明顯降溫。

倡預算案合理分配資源 針對相關民調結果，該協會建議政府在草擬財政預算案時，應更着重資源的合理分配與運用，優先滿足社會最迫切的需求。同時，仔細審查各項福利政策與公共開支的執行成效，確保資源投放與預期目標相符，並適時調整或優化項目，以提升公共財政的使用效益。

該協會又指政府應積極聆聽社會意見，在支援弱勢群體及本地企業的同時，推動有利於經濟長遠發展的政策，為提高香港競爭力提供財政支援，確保經濟及社會的可持續發展。