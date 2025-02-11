搞擴建「薪」聞多 聯合醫院臭名播

【本報訊】地盤欠薪無日無之，工人「有汗出冇糧出」比比皆是，當中更不乏政府工程。聯合醫院擴建地盤已接二連三爆出拖欠薪金事件，除昨日的追薪行動外，超過30名去年9月在該地盤工作的外勞抗議被管理公司濫收費，部分工人之後接到通知被即時解僱。經工會及當局介入後，工人獲復工。去年11月聯合醫院擴建地盤又有一名男工人懷疑遭拖糧，在地盤棚架外掛上直幡，並在棚架危險位置抗議追討，最終由執法人員到場後游說他返回安全位置。