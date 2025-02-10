笑看天下：自我矮化 未必着數

美國總統特朗普在白宮與到訪的日本首相石破茂會晤，石破茂對住侵侵一味派高帽，說對他在競選時耳朵受槍傷，仍然振臂高呼的神情表示佩服及印象深刻云云。侵侵則冇乜表情，只係重申美國希望消除對日本的貿易逆差，並指日本將創紀錄進口美國液化天然氣，同時指摘前總統拜登未能幫助盟友解決能源需求。

特朗普之後話鋒一轉，「戲肉」來了，指日本承諾在2027年前將國防開支水平，提升至他首個總統任期時的兩倍。好明顯，侵侵要日本分擔防衞費，難聽點講，就係要交「保護費」！換言之，要深化日美同盟關係，要確保《日美安保條約》第5條適用於釣魚島（日本稱尖閣諸島）範圍，日本就要「識做」，天下冇免費午餐也。

外媒已指出，日方為防美國提高關稅，已準備好作出讓步，包括考慮購入更多美國液化天然氣；響應美國議員呼籲，支持在阿拉斯加修建總額440億美元的天然氣管道項目；考慮增加在美國的製造業投資和創造就業；在美國設立人工智能基建等。石破茂承諾把日本對美國的投資額增加到一萬億美元（2023年日本對美國的投資總額為7,833億美元）。

石破茂首次與特朗普交手，已想方設法討好美國。據日媒報道，佢出發前曾惡補如何應對「狂人」，向前首相麻生太郎、岸田文雄，以及軟銀集團行政總裁孫正義等請教，作過9次合共6小時的正式和非正式沙盤推演，同時出動被譽為「應對特朗普王牌」的安倍晉三專用翻譯官高尾直陪同，希望能得到侵侵垂青，用心不可謂不良苦。

然而，以侵侵喜怒無常、反覆善變的性格，石破茂即使多番奉承，自我矮化，若未能滿足侵侵貪得無厭的胃口，恐怕還是冇好日子過！