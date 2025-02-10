撥亂反正：借解放軍機送走假難民

上回講到，雖然美國總統特朗普在外交上橫蠻霸道，四處欺凌，在政治上任人唯親，打壓異己，但其部分內政措施還是值得香港借鏡，其一是指派富商馬斯克為政府瘦身削支，其二就是處理國內非法移民的手段。

美國向來是個移民國家，多年來源自世界各地、經不同途徑湧入的合法及非法移民，為美國帶來了創意、資金，以及年輕和廉價的勞動力。但隨着當地製造業不斷萎縮，過多的移民開始威脅到原有居民的就業機會和工資。也有部分人去到美國只求攞福利和搵快錢，包括從事販毒等非法活動，導致多個南部州份的反移民情緒高漲。當中不少反移民人士其實本身也是移民，並將他們厭惡的新抵美人士稱為「非法移民」。在香港，這些人則稱作「假難民」。

特朗普之所以能夠高票當選再度入主白宮，其強硬反移民立場居功不小。他上任後的第一招是簽署行政命令，取消非法移民在當地誕下的子女可自動獲得永居資格的權利。雖然多個州份的政府及法院都質疑有關命令違憲，拒絕落實執行或頒令將其暫緩，但起碼在支持者眼中，特氏就是敢說敢做。即使命令最終被推翻，也是別人尤其是民主黨對手的錯。

特朗普的另一招是聲稱會四處搜捕非法移民，並以美軍軍機將他們打包送回原居地。由於執法人手不足和部分民主黨州份抵制，至今實際上被捕的人數並不多，但用來塞滿幾架軍機「做騷」還是足夠。這些軍機飛到有關國家後，若獲准降落及「卸貨」，特氏便成功攞分；若對方拒絕接收，令軍機被迫折返，他便更有藉口向有關國家加徵關稅，即使蝕少許油錢也是有賺冇賠。特區政府會否要求中央借出解放軍軍機，將香港的「假難民」打包送走呢？