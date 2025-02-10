自成一家：英人要承受公投苦果

環顧世界各地，大部分民主國家都是實行代議政制，民眾通過選出的政客間接參與政治。如果要說能夠直接體現人民意願的，恐怕只有公投才是最民主的一種表達形式。但公投是以少數服從多數的表決為原則，往往會令社會更加撕裂，尤其是當議題觸及到一些敏感領域。

以2016年英國脫歐公投為例，時任首相卡梅倫豪賭，允許公民直接對脫歐公投表態，結果脫歐陣營以微弱優勢勝出，令外界大跌眼鏡。雖然這次公投結果的確反映了當時多數英國人的意願，可是亦意味着四成多反對脫歐的民眾的訴求遭到忽略。這也是學術界一直擔心的，公投很容易出現多數人的暴力，以人多的優勢壓倒少數人。

但依我來看，公投最大的問題是它的民情隨時可以被操控。許多公民由於缺乏充分的訊息和專業知識，很難深入分析複雜的政策問題，投票時傾向基於情緒作出決定，導致短期決策長期後悔。

這就是英國脫歐後遭遇的問題。英國過去5年的發展並沒有像支持者所預期的那樣發展，反而負面衝擊隨處可見，包括經濟表現疲弱，來自外國的移民人數不減反升。大家都沒有想到，一場公投表決竟然陷英國於今日尷尬境地，從此國力式微。難怪上月底是英國退出歐盟5周年，英國政府並沒有舉行官方活動，民間紀念活動也不多，相比5年前英國正式脫離歐盟的一刻，大批英國人在公共場所聚集歡呼的場景，正正反映出脫歐給英國帶來的影響弊大於利。

早前有民調顯示，目前只有不到三成英國人認為脫歐是好事，是有史以來支持脫歐的最低水平，大多數人都希望英國重返歐盟，但這個訴求在短期內不太可能實行，英國人只能繼續承受公投苦果。