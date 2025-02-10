筆下風雲：挑撥離間尚未成功

全球首富馬斯克成為美國總統特朗普身邊紅人，已惹起愈來愈多人眼紅，尤其他被賦權領導政府效率部，裁員削支查數，大權在握，令既得利益集團反彈極大。親民主黨的傳媒亦不時挑撥離間，將馬斯克形容為影子總統，又言之鑿鑿謂馬斯克肆無忌憚挾權自重，已引起特朗普不滿。是耶非耶？

新一期《時代》雜誌封面，索性合成為馬斯克坐在總統辦公桌後，意謂他才是大權在握的真正美國總統。本月7日，侵侵與日本首相石破茂會面時被記者問及此事，他不怒反嘲，反問「《時代》雜誌還存在嗎？」然後大讚：「馬斯克幹得很好，他幫助我們減少政府大量非必要支出。」言語間顯示馬斯克只是為他做事，他才是話事人。

看來美媒挑撥尚未成功，同志仍需努力。中國千年歷史裏，出現許多權傾一時的重臣，因功高蓋主，最終沒有好下場。美國立國史只有二百多年，其體制也不容許有一面倒的重臣出現。然而特朗普卻是一個顛覆性的總統，馬斯克並無正式擔任官位，政府效率部也在編制以外，權力卻極大，甚至被揭起用的6名「青年兵」全無政府公務經驗，卻獲准接觸能源部電腦系統、資訊總監部門的基本科技運作等，令人嘩然。

馬斯克已成民主黨急欲除之而後快的眼中釘，各種風言風語由此而起。但特朗普會跟馬斯克翻臉嗎？本欄相信不會，起碼短期內大家還是要互相利用，特別是馬斯克的首富身份和財力，將會為特朗普家族提供極大利益。下台後侵侵也要謀好處，跟馬斯克翻臉並不明智。何況馬斯克也是一個醒目仔，懂得畀面侵侵。例如侵侵最近宣布推翻拜登的政策，棄用紙飲管，回歸膠飲管，馬斯克便擦鞋稱：「有史以來最偉大的總統！」