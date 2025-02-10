龍吟虎嘯：頭腦發昏關稅武器化

美國總統特朗普自稱是「關稅人」，大家則把他視為「關稅瘋子」。而這位「關稅瘋子」也不是一天成形的，早在25年前的2000年，特朗普就寫過一本書，名曰《我們值得擁有的美國》，提出如果自己當選美國總統，就要自任美國貿易代表，披掛上陣，因為「只要看看我們的貿易逆差，就會發現美國的貿易夥伴正在坑我們」。特朗普聲稱，「只要當上貿易代表，美國的貿易夥伴就會發現，將不得不與特朗普坐在一起，我保證美國將不再被欺騙」。

然而，2017年特朗普初任總統後，並沒有任命自己當貿易代表，而是任命了在列根總統時代就擔任美國貿易副代表的談判老手萊蒂澤。此人對貿易談判很有一套，自尊心極強，對特朗普雖然忠誠，但不跪舔人，曾獲「貿易沙皇」稱號。對此，特朗普有些酸，指他「膽子小，不夠大膽冒險」。

今次特朗普再選上總統後，一時盛傳萊蒂澤會復出，然而沒有，特朗普提名了44歲的國際貿易律師格里爾出任貿易代表。選擇這樣年輕且無多少經驗的人當此大任，輿論認為，這是特朗普要把貿易大權完全掌握在自己手裏，自己才是「貿易沙皇」，可「大膽冒險」行事也。經過這樣的調整，特朗普感到自己被賦予了權力，可以放飛。

當然，在特朗普看來，現在美國的經濟形勢也不錯，有利於打貿易戰、關稅戰，「從帶動生產率、資本流入、外來投資、科技創新等諸多指標看，近年美國都是佼佼者」，而且這些優勢不會在短期內發生逆轉，於是特朗普自以為當個「關稅人」很有底氣。權力膨脹必然帶來野心勃勃，特朗普就把貿易和關稅「武器化」，當成可以解決「美國第一」、「讓美國再次偉大」，從而幹倒對手的「終極武器」，可以徹底改變國際貿易規則、運作模式、利益分配，確保美國在經濟上的絕對優勢。先生之志大矣，然而頭腦發昏，從「關稅人」迅速成為「關稅瘋子」也。