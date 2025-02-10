坦言集：加稅戰爭

特朗普的關稅政策不僅針對中國，而是他以「美國優先」來改造國際貿易體制的手段。去年競選時他已提出有關戰略目標，一是實行20%的普遍關稅，應用於所有入境美國的進口商品。二是對等關稅，使美國的進口關稅與貿易對手的關稅水平相等，以示公平。美國的進口關稅在10%以下，有貿易協議的國家更可低至0%，例如加拿大和墨西哥。據此，特朗普提出對中國的加關稅可在60%。

這個政策並非單只針對中國，而是要改變美國與世界各國的貿易與關稅關係。中國對美順差最大，也對美有關稅屏障，故此特朗普提60%的對等關稅。但在他的關稅政策中，亦可為了政治和貿易談判目的，把關稅提升至100%、200%的高度。對他來說，關稅是顯示美國優先，美國不能讓外國佔便宜，也同時是外交的政治武器，自由市場的原則因素可放棄。總之不管甚麼理由，不能有損美國的利益。

特朗普的政策目標清楚，因此不因一時一地的貿易談判條件改變，便以為他可接受妥協。條件改變不過是他討價還價的手段，他也沒誠信可言，不守協議與承諾，反而可以隨時開天索價，並用政治、軍事、經濟力量脅迫，近乎無賴或黑社會的談判方式。差別是他的任期只有4年，4年內未必有足夠時間讓他成功迫使對手達成協議。這或許是他匆忙推出政策，力求速達的主因。故此，中國與他談判，不能以為他有所讓步便可安心，他的讓步隨時可變。中國的優勢主要是有多於4年的時間與他周旋，不用急於達成任何協議。

特朗普關稅政策的最大目標，是增加國庫收入，改善財赤，扭轉貿赤。按他的20%普遍稅，60%加中國關稅，美國一些機構估計可在4年內增加38萬億美元稅務收入。此數不足以填補美國的財赤（2024年估計為13萬億美元），卻是即時生效的財政收入，也會扭轉美國政府的財政結構，回復到1913年以關稅為主的財政收入形態。除了財政收益，特朗普亦說可用關稅制止國際的戰爭，例如用100%或更高的關稅來恐嚇想開戰的國家。由於美國是全球最大進口市場，也由於美國還有金融、政治、軍事力量作為武器，關稅與之結合，對一些經濟不穩、依賴對美出口的國家，特朗普的威脅可以有效。

這幾天特朗普會公布對一些國家施行對等稅加幅，他用關稅戰來改變國際貿易和美國優勢，正逐步迅速落實。