流感指標高位橫行 回落與否周後判斷

【本報訊】香港正處於流感高峰期，疫苗可預防疾病科學委員會主席劉宇隆表示，最新的流感監測數據顯示，部分指標開始在高位橫行，專家對於情況會持續多久各有意見，仍需觀察多約一星期才能判斷是否有回落趨勢。他又呼籲有長期病患、未滿50歲的成年人，外遊前兩周應先接種流感疫苗。

劉宇隆昨在電台節目中指出，本港的流感疫苗接種情況不過不失，5歲以下幼童約一半人已經打針，但半歲至兩歲嬰幼兒的接種率只有兩成，現時九成八的學校都有參與外展接種計劃。他指入住深切治療部或死亡的流感個案中，約七成均未有接種疫苗，強調打針有助減低受感染、重症或死亡的風險。

專家籲高危者外遊前打針 近日港人的熱門旅遊地點，包括日本和南韓均仍處於流感高峰期，他指雖然日本的流感爆發有下降趨勢，但傳播力度仍然較香港高，他提醒49歲以下、有長期病患的市民，外遊前兩周應先接種流感疫苗，並準備小量快速檢測包，亦可徵詢醫生意見後索取抗病毒藥物，以備不時之需。