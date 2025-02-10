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城巴行錯路 被困窄街角

城巴轉入第一街，因路面狹窄被困。 城巴轉入第一街，因路面狹窄被困。
城巴轉入第一街，因路面狹窄被困。
【本報訊】昨日下午1時許，一輛城巴在西營盤行駛期間懷疑行錯路，駛入東邊街上斜轉入第一街時，因路面狹窄致巴士無法駛過，被困轉角位進退不得。警員接報趕至，隨即協助封路善後，受事件影響，現場交通一度受阻。
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