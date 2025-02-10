功夫茶：執法不力詐騙黨猖狂 功夫茶勸警惕勿上當

園區如獲包庇禁錮失控 港電話卡實名制乏作用 泰國政府日前切斷緬甸邊境地區網絡、電力和燃油供應，打擊當地華人經營的電訊詐騙園區。《功夫茶》發現詐騙集團的確猖狂，除了因騙案苦主太有錢又太好騙，「賣豬仔」中的事主亦太易信人、太缺乏社會經驗，亦與泰國當局此前未有採取行動不無關係。港府2021年推出《電訊（登記用戶識別卡）規例》，要求電話卡實名登記後，不但詐騙電話照樣排山倒海，到頭來詐騙集團頭目更透過電話聯絡「豬仔」，落網者幾希，實在諷刺。

上月有智商檢測機構公布全球智商排名，中國以平均智商107.43位列第一，不過自從中國演員王星被人以「拍戲」為由騙往泰國，繼而再挾持他到緬甸，最終被禁錮在詐騙園。這宗新聞曝光後，陸續爆出更多同類型「賣豬仔」個案。當局亦指去年有318宗涉內地學生電騙案，損失達2.3億元，近八成內地生來港首年即受騙。

正如本報正論指出，「詐騙園區由武裝把持，可能得到軍方以至地方政府包庇，中國人騙中國人可見事件性質極度惡劣，也反映中國政府必須更積極參與打擊，甚至不惜提升至反恐戰的程度。」其實，與其好像坊間不少人般形容這群被人以工作、帶貨或旅遊等不同名目「呃了上轎」，最終被挾持到詐騙園的男男女女是「現代賣豬仔」，倒不如說詐騙園才是新版的索馬里海盜。

泰國採取行動責無旁貸 索馬里海盜源於2004年印度洋出現大地震引發巨大海嘯，索馬里沿海地區本來已經很弱的經濟被徹底重創，部分原本當漁民的靠水食水，失去生計開始蠢蠢欲動組織了所謂漁業武裝保護力量，但使用的是AK47及手榴彈等。後來大批駛經附近區域的商船遭到掠劫及禁錮，要求交付贖金才有望離開。

當年正是多國派出軍隊組成聯合任務部隊，又在海盜出沒的水域進行巡邏與保護商船，才令這班海盜不敢再作惡。而詐騙園背後那班認錢不認人的不法集團，會是大發慈悲還是不見棺材不流眼淚？

事實上，解鈴還須泰國人。正如全球反詐騙組織網站《泰國在妙瓦底邊境人口販運危機中扮演的角色》指出，「泰國必須緊急採取行動」、「透過解決腐敗貧窮和執法不力等根本原因，泰國可以瓦解使人口販運和詐騙長期存在的網絡，從而為該地區帶來長期利益」。另外，只要人人精明不再受騙，詐騙集團沒錢搵，自然便會結束經營，繼而亦都不會再有「豬仔被賣落坑」。

步入社會學防騙已太遲 不過，有大學推行要求學生填問卷來提高防騙意識這一招，發現原來防騙意識是升讀大學甚至出來社會，才慢慢灌輸與學習。其實防騙意識理應從小就由父母教導，「害人之心不可有，防人之心不可無」。其實《東呼即應》、《功夫茶》已多次提醒各界防騙，如今是一個四處都是騙子，任何事都不可「盡信不疑」的時代，亦即「全疑時代」。