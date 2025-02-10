數碼轉型支援先導計劃 接逾5300申請

【本報訊】政府早前撥款5億元予數碼港，推出數碼轉型支援先導計劃，協助中小企應用數碼科技。截至去年12月底，數碼港已收到逾5,300宗申請。另外，計劃提供來自逾110家方案供應商、逾810個方案組合，供中小企選擇，審批一般可於收到申請人的完整資料後兩個月內完成。

2個月內完成審批 數碼轉型支援先導計劃以一對一配對方式，資助合資格的中小企應用現成的基礎數碼科技方案，包括電子支付系統及店面銷售，線上推廣和客戶管理及優惠系統。每家獲批資助的中小企，最多可獲5萬元或獲資助項目總開支的50%，以較低者為準。

由於餐飲及零售業順利開展計劃，並獲相關中小企正面評價，因此計劃的覆蓋範圍已延伸至旅遊及個人服務界，讓更多企業受惠。數碼港首席公眾使命官陳思源表示，推行數碼轉型支援先導計劃，目的就是協助中小企加快數碼轉型步伐，希望中小企盡快利用科技，提升競爭力和客戶體驗，並拓展客源，生意自然增加。陳思源相信，擴大計劃覆蓋範圍可以進一步推動企業數碼轉型。