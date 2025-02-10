香港環專會成法定機構 供資格認證

【本報訊】《香港合資格環保專業人員學會條例》已刊憲生效，環境及生態局局長謝展寰表示，香港環專會成為法定機構，在推動綠色發展和環境治理扮演重要角色，令從事環保工作人士可藉此考取專業資格，加強環保工作的科學和專業基礎。

環境專業資格是針對環境相關領域所開設的一系列專業認證或資格考試，通常涉及環境科學、環境工程、資源管理、污染控制、環境經濟學、可持續發展等多個領域。這些資格代表着持有者具備了高水平的環境知識與管理能力，能夠在工作中運用科學方法分析及解決實際的生態及環境問題。

按需求辦培訓課程考試 謝展寰昨發表網誌指出，隨着全球愈來愈重視氣候變化、環境保護與可持續發展，環境專業發展有多項機遇，包括制訂專業標準，協助政府及企業進行環境評估，在政府制訂環境政策時，提供科學建議，確保政策實用及有效。他又稱，社會對專業環境人才的需求會愈來愈大，香港環專會可開展更多專業培訓課程及考試，培育及考核更多專業人才。

他期望在未來，香港環專會持續提升其專業認證的權威性，確保其會員資格在本地和國際上獲得高度認可，並成為環保創新與技術應用的領導者，推動對新技術的研究與實踐應用，與政府、企業、高等院校及國際組織推動跨界別合作，助力香港乃至全球的可持續發展。