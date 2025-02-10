器官捐贈登記系統今晚更新

【本報訊】衞生署於昨日宣布，「中央器官捐贈登記名冊」網頁因需進行系統提升工程，將於今日晚上10時起暫停服務兩小時。工程預計於明日凌晨零時恢復正常。

10時起停服務兩句鐘

在服務暫停期間，市民如果有需要，可以到器官捐贈專題網站下載登記表格，以傳真方式遞交。