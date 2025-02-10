組織冀薄荷煙禁令 與中期措施明年併推

【本報訊】港府去年推出「控煙十招」的短期策略，擬禁止買賣加味煙、加味水煙，以及管有電子煙等另類吸煙產品。對於當局擬分階段執行加味煙禁令，吸煙與健康委員會主席湯修齊昨日指，政府有決心控煙，對私煙及吸煙行為的打擊力度會愈來愈大，希望有關禁令可連同其他中期措施，包括禁薄荷煙，一併在2026年檢討及推出。

有議員表示不支持全禁加味煙，稱很少有地方同時禁止買賣另類煙產品及加味煙，並對入境人士可帶加味煙表示擔心。他指出，若允許此做法，當執法人員於街上見到有人持有這些煙，對方便可辯稱是自己帶入境，但其實可能是私煙。他又指出，有部分人明白吸煙禍害，但仍選擇吸煙，認為應尊重此類煙民的選擇權。