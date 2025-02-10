控煙十招料4月交立會審議

【本報訊】政府去年推出「控煙十招」惹來反彈，當中的「加味煙」禁令備受關注。衞生官員表示，目標於今年4月，將包括「控煙十招」在內的控煙修例草案提交立法會提交，部分措施會分期執行，最快明年推出首「兩招」管制私煙，即增加私煙罰則及為已完稅煙加識別標籤。之後先禁非薄荷味加味煙，再禁薄荷味煙。入境人士完稅後，暫時擬定可帶最多20包加味煙自用。他強調有關條例考慮的是執行性，而非經濟原因。同時，當局計劃立法禁止公共地方管有電子煙彈，將設過渡期，並於明年中推行。

先加私煙罰則及識別標籤 衞生官員昨出席電視節目時說到，有意見指擔憂控煙會損害經濟，他形容該說法「其實係假嘅、呃人嘅」。他反引述有研究指出吸煙對經濟的損害達80多億元，故他希望最快明年增加私煙罰則，以及為完稅煙增加識別標籤，讓市民識別私煙、白牌煙，其後再推行其他控煙策略。當局擬先禁止非薄荷味的加味煙買賣，再禁薄荷味煙，惟後者未有明確時間表。相關禁制安排亦適用於加味水煙。他不認同政府控煙有「歎慢板」，稱是由於非薄荷味煙吸食人數相對較少，希望以之作試點，再推至歷史較久的薄荷煙。

電子煙方面，官員指政府於2022年4月立法禁止入口及買賣電子煙，認為是時候「連管有或使用都要控制」，尤其近年有人利用電子煙彈作載體，吸食被美化為「太空油」的「毒煙彈」，故為保障年輕人，有必要立法禁止。他又表示，相關措施會循序漸進，先禁公共地方管有電子煙彈。待市民適應後，再推至所有地方，並會設過渡期讓市民使用或棄掉存貨。