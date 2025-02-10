初選案14人上訴 聯同劉偉聰案 7‧14審理

參與2020年立法會初選的47名泛民人士，涉嫌串謀顛覆國家政權而遭起訴，被指是始作俑者的戴耀廷等共31名被告認罪，14人經審訊後被定罪。45名罪成被告當中，主謀戴耀廷被判囚10年；區諾軒、趙家賢及鍾錦麟同被視作首要分子，判囚6年1個月至7年。其餘被告判囚4年2個月至7年9個月。包括鄒家成、林卓廷及梁國雄等14人分別不服定罪及判刑並提出上訴，律政司則就脫罪的劉偉聰提出案件呈述上訴。上訴庭已排期就該14人的上訴許可申請，聯同律政司就劉偉聰的上訴，一併於7月14日審理，預計需時10日。

本案有31名認罪被告，包括戴耀廷、區諾軒、鍾錦麟、趙家賢、梁晃維、徐子見、岑子杰、毛孟靜、劉澤鋒、黃之鋒、譚文豪、李嘉達、譚得志、胡志偉、朱凱廸、張可森、黃子悅、尹兆堅、郭家麒、譚凱邦、劉頴匡、楊岳橋、岑敖暉、王百羽、袁嘉蔚、馮達浚、吳敏兒、范國威、呂智恆、林景楠及伍健偉。

李予信脫罪未被上訴 16名不認罪被告中，14人被裁定罪成，包括何桂藍、陳志全、鄒家成、施德來、何啟明、鄭達鴻、彭卓棋、余慧明、梁國雄、黃碧雲、林卓廷、柯耀林、吳政亨及楊雪盈。李予信及劉偉聰則罪脫。法官最終判定戴耀廷、區諾軒、趙家賢及鍾錦麟是「首要分子」，戴耀廷被判處監禁10年，區諾軒囚6年9個月，趙家賢囚7年，鍾錦麟囚6年一個月。其餘41名被告為「積極參加者」，判囚4年2個月至7年9個月。

律政司早前就劉偉聰的無罪裁決提出上訴，但沒有就李予信脫罪申請上訴，亦不擬提出刑期覆核申請。經審訊被裁定罪成的被告，有12人均就定罪及刑期上訴，當中的鄒家成判囚7年9個月；吳政亨判囚7年3個月；何桂藍判囚7年；梁國雄、林卓廷及余慧明判囚6年9個月；何啟明判囚6年7個月；陳志全、鄭達鴻、黃碧雲、楊雪盈及彭卓棋均判囚6年半。至於認罪判囚4年5個月的「快必」譚得志及黃子悅，則提出刑期上訴。案件編號：CACC 253，263，268/2024