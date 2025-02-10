醫健：藥到病除：預防跌倒的有效方法

跌倒是中老年人常見的健康問題，可能會導致骨折、頭部損傷等嚴重後果，甚至影響心理健康。然而，大部分跌倒是可以預防的。透過改善環境、適當鍛煉及健康管理，我們能有效降低風險。

1.改善家居環境

大多數跌倒發生在家中，因此清除地板雜物、鬆動地氈及電線，保持行走路徑暢通尤為重要。在浴室和廚房鋪設防滑墊，並安裝扶手，能有效減少濕滑區域的事故。此外，樓梯扶手需牢固，燈光應充足，夜間可使用小夜燈，避免因視線不佳而跌倒。

2.增強身體平衡能力

適當運動有助於提升平衡力和肌肉力量。太極、瑜伽及簡單的肌力訓練（如抬腿、深蹲）能有效減少跌倒風險。散步也是安全的選擇，能保持身體靈活性。同時，運動時注意量力而行，避免受傷。

3.穿着合適的鞋子

選擇防滑、支撐性能好的鞋子能降低跌倒風險。避免穿着拖鞋、鞋底光滑的鞋子或赤腳行走，特別是在光滑地板上。行走困難者可使用助行器或拐杖，提供額外支撐。

4.健康管理

慢性疾病如糖尿病、關節炎或低血壓等可能影響平衡，應遵從醫生建議進行治療。一些藥物可能會引發頭暈或嗜睡，需定期檢查並與醫生討論。此外，補充維生素D有助於骨骼健康，提升身體穩定性。

透過以上措施，大部分跌倒事故是可以有效預防的。這不僅有助於避免身體傷害，更能提升生活質量，讓每一天都過得更加安全與安心。

香港醫院藥劑師學會藥物教育資源中心