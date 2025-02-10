新技術計算細胞發展 解構老化疾病演變

【本報訊】香港大學團隊研發大型計算技術「StaVia」，並成功應用該技術分析斑馬魚胚胎從單細胞發展到完整生物體的過程，有助科研人員理解細胞生長及疾病發展情況。港大團隊指，雖然人類與斑馬魚存在明顯差異，但人類基因實際上有七成與斑馬魚相同，有關技術未來有望協助生物學家及生物醫學科學家了解細胞發展情況，甚至有助解決老化等全球性問題。

追蹤時間軌迹空間分布 該研究團隊由港大工程學院生物醫學工程課程主任謝堅文領導，並與港大李嘉誠醫學院生物醫學學院教授何永基及黃淵華合作。團隊的主要成員Dr.Shobana V Stassen指，「StaVia」技術能夠有系統地進行細胞「時空組學」數據分析，幫助追蹤單個細胞在不同時間及身體不同位置的活動和行為。研究人員可以同時分析組織結構的空間訊息、細胞的組學數據及其隨時間的變化，甚至構建一個直觀的「地鐵圖」，以分析細胞在組織或器官中的時間軌迹和空間分布。

謝堅文表示，「StaVia」讓團隊首次能夠詳細地探索斑馬魚胚胎從受精後10小時至10天的完整發育過程，包括以往被忽略的部分，為研究人員提供了細胞形成及發展的新見解，協助他們理解其他生物體的生長與發育過程，例如胚胎如何發育出神經系統、皮膚和感官器官等，從而更清晰地繪製發育時間線，更提供了疾病演變的線索。