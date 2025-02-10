體育園下月開幕 政府期待經濟效益

【本報訊】啟德體育園下月1日開幕，財金官員指多項國際大型體育及文娛盛事將相繼在園內上演，豐富了「香港品牌」的內容，又形容當中蘊藏的經濟效益，對「活力香港」的宣傳，形容令人期待。

指有助豐富「香港品牌」 財金官員昨在網誌中提及將於啟德體育園舉行的活動，豐富「香港品牌」內容的盛事，包括具全球影響力的Web3活動Consensus大會、巴塞爾藝術展（Art Basel）及LIV Golf香港站賽事等。該官員指「香港品牌」不僅是產品和服務，更是獨特體驗，展示多元包容的價值，促進文化交流互鑑，而文化創意產業是社會和經濟發展的重要一環，亦是「香港品牌」重要組成部分。

該官員又指最近有數款風靡本港、內地以至亞洲市場的藝術玩具、潮玩角色，均出自香港設計師的創作，形容這些帶有香港元素的IP，創造數以億港元計的價值，也為香港創意產業樹立新標竿。

政府亦推動發展創意產業，該官員相信香港設計師和創作者擁有寬廣視野，同時認識內地、亞洲以至國際市場的文化和需求，乘着香港便捷聯通龐大的內地和世界市場，只要能創造出獨特、具個性、引發大眾情感共鳴的IP產品，都有機會闖出一片新天。

該官員又提及「創意智優計劃」這幾年已資助多個本港的動漫、遊戲及潮玩業界到東南亞推廣，開拓新市場。