全球最佳航空公司 國泰高踞第4位

【本報訊】澳洲航空專業評鑑網站AirlineRatings.com近日公布2025年25間最佳航空公司（World's Best Airlines）排名，國泰航空排名第4，大韓航空則蟬聯榜首，卡塔爾航空及新西蘭航空分別排名第二及第3。另外，國泰航空旗下的「香港快運（HK Express）」，登低成本航空第4，且是首次上榜。國泰航空表示，期待引入更多波音型號客機，提升顧客體驗。

最佳廉航 香港快運首上榜 國泰航空表示，很榮幸在今年競爭激烈的AirlineRatings全球最佳航空公司中，繼續位居前5名的位置。另外，於去年推出的全新爾雅商務客艙亦取得卓越成績。

國泰未來會繼續致力於投資和進一步提升顧客體驗，並將於來年有更多令人期待的發展。該集團又稱，樂見集團旗下香港快運躋身全球5大最佳低成本航空公司之列，繼早前榮獲全球最安全的低成本航空公司後再下一城。

網站就全球385間航空公司的飛行紀錄、按照兩年來的重大事故、機隊年齡、機隊規模與事故頻率、死亡人數、盈利能力、國際航空運營安全認證、國際民航組織國家安全審核成績及飛行員技能與培訓等作評估。

網站行政總裁Sharon Petersen指，入選最佳航空公司在運營方面有着卓越和創新的表現值得認可，推出專門獎項類別，希望表揚航空公司和為旅遊業帶來正面影響。