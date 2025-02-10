渣馬爆代跑疑雲 DQ三得獎內地人

7.4萬健兒落場 逾900選手受傷 渣打馬拉松2025於昨日舉行，有7.4萬名跑手參加，當中非本地跑手佔1.5萬人，渣馬大會指跑手出席率為九成，整體賽事非常理想。不過，大會亦稱有3位原得獎的內地跑手涉號碼布紀錄與身份不符，遭取消資格（DQ），將調查為何出錯。大會又表示，賽事中有900多人受傷，大部分是擦傷、扭傷、肌肉抽筋等輕微情況，有部分跑手需送院治理，當中5人情況嚴重。

昨早6時，尖沙咀彌敦道起點人頭湧湧，鳴槍聲響起一刻，跑手均向前衝。當中不少跑手「扮鬼扮馬」參賽，包括有跑手扮成財神造型；亦有人化身為孫悟空、蜘蛛俠等造型，表示冀裝扮為大家帶來歡樂。有跑手表示天氣適合跑步，只有上橋位較大風；另有參賽者指天氣未有想像般寒冷，指「全程都好好跑」。渣馬大會表示，昨日起步時間氣溫14度，相對濕度約40%，天氣都算清涼、乾燥，有利選手做出成績。

掛號碼布揭非本人 不過賽事懷疑發生代跑醜聞，原先半馬拉松男子三甲，冠亞軍分別是內地跑手賀應兵及孫曉陽，但兩人最終被DQ，港將林穎璋遞補得冠軍，而亞軍及季軍是黃冠衡及黃啟樂。10公里賽事方面，原先亞軍內地跑手藍捷懷亦被DQ，最後亞軍是黃子圖，季軍是謝俊賢。消息指，編號40083的跑手跑向終點，依順序是第二名，而在大會紀錄中該編號屬於藍捷懷，但大會確認過外表後，發現實為另一名同一賽事跑手徐國歌。

渣馬大會表示，被取消資格的跑手主要涉及男子10公里和男子半馬拉松的賽事，在賽後核實得獎跑手身份時，發覺該跑手掛的號碼布不是他本人，並向田總及相關人員報告事件，最後決定根據規例，取消有關跑手的資格。大會又稱除了取消涉事3人的今年成績外，若要作進一步懲處，則需要再掌握更多資料，甚至與涉事3人有進一步的溝通，「了解番整個來龍去脈」，大會才有進一步跟進。

涉事者屬同經理人 大會指根據賽後了解，被取消資格的涉事數名運動員，均是同一個單位的經理人負責統籌，基本上會把屬於該名經理人的跑手之跑手包「畀咗佢」，他會再進行分發，「中間之後嗰個情況，我哋再無了解」，這正正亦是大會於事後需再了解的詳細情況。

此外，渣馬大會稱，截至昨午4時，有29名參賽者不適曾經送院，當中7人已經出院。餘下22人仍然留院，當中5名男子情況嚴重，正在律敦治醫院治理，另有17人情況穩定。