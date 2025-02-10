社協籲發雙非家長工作簽證 補充勞動力

【本報訊】本港現時累積雙非兒童超過20萬人，父母亦達40萬人，有組織估計約4萬名兒童連同其父母，共超過12萬人長期居港，因持雙程證無法在港工作，故家庭經濟拮据。該組織建議，設立新簽證讓他們提早來港工作，亦應設立先導計劃，讓兒童在港就讀的雙非和單非家長可在港參與缺乏人手行業，助家庭脫貧及增加社會勞動力。

社協於去年12月至今年1月進行研究，共收集有效問卷149份，受訪者年齡平均數為47.9歲，當中有96%為女性，76.5%為雙非受訪者，18.1%為單非受訪者。協會指，他們平均每月收入為7,591元，收入主要來源為子女的社會福利、親人支援和借貸，而家庭每月在港的開支為8,552元，主要開支為租金、日常飲食和子女教育開支，開支與收入的差額為961元，反映這些家庭長期入不敷支。

指正值壯年 具工作經驗 社協指現時政策中，雙非家庭子女年滿18歲後，家長等到60歲即可透過單程證中的「無依靠父母來港投靠成人子女」類別申報來港，而調查中近半受訪家長符合達60歲便可申請來港的資格。社協指當局應考慮為這批家長在60歲前增設工作簽證，而他們許多正值壯年，且在內地有工作經驗，亦熟悉香港文化、懂廣東話，可填補基層勞動力。

協會建議設立「香港子女的長期居港內地父母工作簽證」，讓符合60歲可透過「年老父母來港投靠成人子女的單程證」的單非和雙非，憑增設的工作簽證提早來港工作；同時應設立先導計劃，讓在港就讀兒童的雙非和單非家長可透過「補充勞工優化計劃」在港參與本港急缺人手的行業，如院舍工作等，認為有助家庭脫貧及增加社會勞動力。