滅赤小修小補 前官員倡科技省公僕人手

【本報訊】政府本月底將公布新一份財政預算案，有前問責官員認為現時政府收入來源較波動性，找到出路前只能小修小補。他指現時長者乘車優惠持續性存疑，削減公務員開支方面亦能考慮善用科技及自然流失。

前運輸及房屋局副局長蘇偉文昨在電台節目中指出，現時經濟仍然是「彈吓彈吓」，有波幅但升幅不明顯，而內地或中美的事端會影響本港經濟發展。他舉例，物流方面是否准運某物品已有風波，市場信心較薄弱，或期望「多個錢傍身」。

指2蚊搭車持續性存疑 面對龐大財政赤字，他指現時政府收入來源較波動性，例如50%是直接稅，環境不好時收得少、賣地收入亦有波動性，又指本港找到出路前只能小修小補，但難以改變全盤，例如增加急症室收費，對整體財赤影響不大。

針對長者兩蚊乘車優惠，他指原意是希望長者多走動，敬老之餘令他們身心健康。他表示，現時人口老化，下調至60歲以上人士後持續性成疑，社會對兩蚊乘車的水平亦有意見。

至於社會上有聲音要求公務員減薪，他說私人市場賺不到錢亦會結業或裁員，政府服務不能與私人機構相類比，要考慮利用科技為市民提供服務。

另外，他認為樓房市場交易成本大，投資移民以買樓代替，可能會導致樓價高及社會問題。他指政府財政方針應有前瞻性，若解說如何面對、克服目前困難或較低說服力。

對於研究增加稅項，他說以往政府有研究銷售稅，但經濟較好的時候沒有人繼續討論。他指銷售稅雖然看似公平，但對基層市民壓力較大，但對較富有的人士或較難影響其生活水平。

被問及本港經濟為何未能復甦、有何挑戰，他指現時街上也是人頭湧湧，但是否能轉化為實質消費仍是很大疑問。他表示，旅客是否選擇在港消費是個人選擇，或較難針對消費額訂立關鍵績效指標，需要考慮是否能有效刺激經濟，盛事能否轉化為經濟提振也是考慮。