調查：3年填財赤巨氹 7成半人乏信心

憂削福利復甦動力 冀開源節流勿過激 香港面臨千億財赤，當局將於月底公布新一份財政預算案。有團體昨日公布市民對財政預算案期望和取態的調查，結果發現只有逾兩成受訪者對政府在未來3年內可解決財赤抱有信心，換言之，逾七成半人對港府達致上述目標缺乏信心，其中有近九成18至29歲青年組別的受訪者表示傾向沒有信心。市民預期財赤將維持一段相對較長的時間，或側面顯示市民期望政府透過相對較長時間、以漸進的方法消滅赤字，避免採用過激的財政手段，影響社會福利和經濟發展的勢頭。

新青年論壇聯同香港群策匯思於1月23日至2月7日訪問740名18歲或以上香港市民。《基本法》第107條訂明，財政預算以量入為出為原則，力求收支平衡，避免赤字，並與本地生產總值的增長率相適應，惟調查結果發現，51.2%市民認為財政預算偏離量入為出的原則，只有12.6%表示沒有偏離。

逾半指財政預算偏離量入為出 至於早前當局指將以「節流為主，開源為輔」為大方向以解決財赤，惟只有21.3%市民認同只優先採用開源方法解決財政赤字，分別有36.6%和33.7%認同應優先採用「節流」及「開源與節流並重」。

調查機構認為，結果反映了市民擔憂開徵新稅項及上調稅率等「開源」做法，或直接影響個人的生活水平和消費能力，並削弱經濟復甦的動力。

有意見認為應該調整稅階和邊際稅率，將更多人納入稅網以達到開源目的。調查則指出，有46.1%人反對有關做法，只有40.7%人贊成，而有意見認為政府應引入資產增值稅等新稅項以擴闊稅基，贊成與不贊成的受訪者分別佔44.2%及43.5%。

調查機構認為，資產增值稅表面上對基層影響會較少，但有關稅項受房地產和股票市場影響較大，收益並不穩定，更有機會影響樓市及股市的交投，同時鼓勵更多市民轉投海外資產，影響香港的國際金融中心地位，甚至拖慢經濟復甦步伐。