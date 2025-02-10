入息超數千元限額 痛失簡屋資格

【本報訊】劏房居民可以申請過渡性房屋或簡約公屋，惟目前過渡性房屋僅有小量單位供未申請公屋人士申請，而簡約公屋的申請亦需符合公屋輪候條件，有劏房住戶就反映，因為入息限額超出數千元，結果不符合申請公屋資格，無法入住過渡性房屋或簡約公屋，亦擔心日後負擔不起優質劏房。

全港基層爭取住屋權益聯會指出，有一批依賴積蓄生活的長者，並不合資格申領綜援，亦有不少劏房居民因婚姻狀況或收入超標等原因無法申請公屋，促請當局在取締劏房的同時，應考慮居民的特殊情況，並提供援助予不合資格申請公屋的居民，協助他們平穩過渡。

議員江玉歡指出，當取締劣質劏房後，最受影響是不符合公屋申請資格的住戶，質疑當局有否備存相關住戶的數字，以及日後如何為他們提供幫助，例如要做一些入息審查沒有那麼嚴謹的長者屋邨，去幫助住在劏房的長者，期間政府要多作考慮，「不是只靠過渡性房屋及簡約公屋，就去解決所有問題。」

江續指劏房問題根深柢固、涉及面廣，改善市民的居住環境無疑是良好的意願，但若政策考慮不夠周詳，或圖以一刀切的方法解決一個多角度的問題，恐怕難收預期的效果，認為劏房戶提議分區或按劣質程度分階段實施有其道理，若純以長的寬限及登記期避開問題，「恐怕有如將頭埋進沙堆，像垃圾徵費一樣，問題終有一天要臨門面對。」

團體促現金津貼恒常化 聯會認為當前的綜援租金津貼過低，無法滿足市場需求，迫使許多家庭租住不合規格的劏房，尤其現時單身人士綜援租金津貼，只有2,515元，市場上根本無法找到合適單位居住，政府應提高綜援租金津貼，讓受助人能夠在市場上找到合適的居住單位。另外「現金津貼試行計劃」能有效減輕未「上樓」人士的租金壓力，聯會希望政府將津貼恒常化，並改善計劃讓非長者一人申請者亦能受益。