龍七公：體育不止盛事 普及才是根基

今天將有超過7萬名跑手無懼寒風，參與渣打馬拉松，萬人空巷的場面最能體現香港人熱愛體育的一面。而啟德體育園將於3月正式開幕，這不單止是為了舉辦全國運動會，更是香港體育、文化、旅遊發展的里程碑基建。筆者希望政府和社會各界把握全運會熱潮，將全民運動氣氛推上新高峰。

在後工業時代，人工智能和新能源將帶來高度發達的生產力，物質生活得到極大滿足，人們更追求健康生活和自我實現，參與體育就是最佳方式之一。運動是心理和生理健康再生產的過程，更是機器和人工智能也不能替代的過程，所以我認為體育是未來最有前景的產業之一。2023年全國體育產業總規模超過3.6萬億元，過去10年，中國體育產業增加值年均增速達到15.4%，遠高於同期GDP的增速。反觀香港體育產業的年增長只有約5%，可見本地體育產業還有很大的增長潛力。

全民運動 形成產業 啟德體育園是盛事基建，但世界上不少同類型的超級體育園，要做到收支平衡並不容易。啟德體育園要成功，不能單靠花大錢放煙花式盛事，更重要的是盛事背後的體育普及文化，擴大群眾參與，體育產業發展才能細水長流。普及化的重中之重就是讓學生和青少年自小培養運動習慣，讓運動的好處陪伴他們一生，其中的少數會成為精英運動員或專業教練，其他的成長後也會繼續參與運動，願意花錢看比賽、買器材、上課程甚至請教練，體育產業就會形成。

政府須正視學童參與體育不足問題，早前港大連同兩間機構就學生參與運動作研究，發現僅7.4%學童達到每天最少60分鐘中等至高強度體能活動的世衞標準，而中學生達標率僅3.5%。學童參與運動不足，令年輕人的體格發展落後於鄰近地區，校園體育不成風氣，令發掘精英運動員的苗子基數減少。

另一個普及體育的關鍵，就是要興建更多康體設施，很多人表示想約朋友打球也是一場難求，康體通的種種措施仍未能杜絕炒場黨，其實興建場地不一定要追求規格高大上，數量和與時俱進才是關鍵。筆者建議康體設施可用較簡約的設計和建造規格，以縮短建築周期和成本；政府亦可以象徵式租金批出土地予非牟利體育會自行營運康體設施。有足夠而且可負擔的康體場地，自然就會孕育出更多體育愛好者，更能令體育文化扎根社區。

日前啟德主場館首次舉辦足球測試賽，上演港超聯U22聯賽，政府動員超過5萬人參與，球場座無虛席的盛況，不禁令筆者有三點夢想：一是在不久的將來，港隊的比賽能夠在此高掛紅旗（滿座）；二是港超聯的球賽亦能夠在此高掛紅旗；三是國家主辦世界盃，同時香港隊打入世界盃決賽周，在啟德體育園主場作賽。如果香港真的實現體育普及化、精英化、盛事化、專業化和產業化，這夢想並非遙不可及。