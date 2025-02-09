笑看天下：不斷攻擊徒令中國得益

「特朗普2.0」的攻擊哲學，就係不停的攻擊、攻擊、再攻擊！一再發揮其蠻幹的力量，再恃着世界軍事第一強國，要打誰就打誰的惡霸傳統，對於小國確實無往而不利，拉丁美洲小國如巴拿馬便是現實一例。

巴拿馬總統穆利諾日前宣布，已正式向中國遞交文件退出「一帶一路」倡議，將於90天後生效。巴拿馬係繼愛沙尼亞、意大利和菲律賓後，第4個退出「一帶一路」倡議的國家。

中國外交部對巴拿馬不再續簽諒解備忘錄深表遺憾，希望巴方從雙邊關係大局和兩國人民的長遠利益出發，排除外來干擾，作出正確決定。西瓜偎大邊，正常不過。中國在拉丁美洲的朋友可謂遍天下，拉丁美洲原本有不少國家與台灣有邦交，然而近年陸續與台灣斷交，改同北京建交，巴拿馬也是其中一個，2017年與台灣斷交，如今因美國威嚇要動用武力收回巴拿馬運河控制權，被迫退出「一帶一路」！少一個巴拿馬，目前至少還有20多個拉丁美洲國家參與「一帶一路」，亦有不少國家如秘魯、智利、厄瓜多爾等，同中國簽署自由貿易協定。

特朗普揮動關稅大棒，連歐盟也不放過。有論者指出，美國對待朋友都可以如此不近人情，由此推測，在美國貿易保護主義抬頭的背景下，拉美國家將會更加積極融入全球貿易體系，尋求更多貿易夥伴。作為世界第二大經濟體，更是最大的消費市場，中國將從中得益，皆因疏遠中國，無疑自斷米路。更何況，「剃人頭者，人亦剃其頭」，你強徵別國關稅，人哋亦可反制，更可以另闢蹊徑，到頭來只會弄巧反拙，因此中國一直強調貿易戰沒有贏家！可是特朗普就係一味攻擊、攻擊、再攻擊，最終只會搬起石頭砸自己的腳！