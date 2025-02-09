自成一家：淡定應對退出一帶一路

美國政府自從將中國視為最大的競爭對手後，就把北京的一帶一路倡議列入重要的博弈場域。拉丁美洲向來被美國視為後花園，近年該洲多國陸續被納入一帶一路合作框架後，由中資興建的基礎建設就滿布各地，令華府如坐針氈。巴拿馬政府日前在美國施壓下宣布不續簽一帶一路倡議，成為首個退出該倡議的拉丁美洲國家，反映美國的脅迫策略發揮了作用，對北京日後在世界各地推動一帶一路，帶來一定的影響。

但巴拿馬退出一帶一路倡議，並不代表其反華立場。該國各政黨在對待中國的態度上其實並不差，都不會主動對華脫鈎。即使本屆政府屈從美國的壓力退出一帶一路倡議，日後也會試圖尋求中間道路，在緩和特朗普政府關切的同時，也能夠維繫與中國的經貿投資關係。原因無他，每個政府都會致力為本國尋求最大利益。

歐美國家總是將與北京簽署某項協議當成對中國的恩惠，可是包括巴拿馬在內的許多國家皆心知肚明，中國作為全球最大的市場，可以為它們的經濟發展提供更多機遇，加強經貿合作對大家都有利。巴拿馬如今被迫退出一帶一路倡議，一旦發現本國經濟利益嚴重受損，很快就會換另一個形式加強與中國合作。北京大可以淡定看待巴拿馬在退出一帶一路倡議之後，是否能夠過得更好。

相比之下，美國近來對中國及其他國家極限施壓，破壞了國際社會運作許久的多邊合作機制，已成為名副其實的世界秩序破壞者。特朗普通過威脅重奪運河以迫使巴拿馬讓步，更在巴國引發強烈反彈，許多示威者在美國國務卿魯比奧訪巴期間上街抗議，反映特氏上台後不僅未能令美國再次偉大，反而削弱了其在國際政治舞台的軟實力。