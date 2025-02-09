橫眉冷看：製造業唯一超級大國

早前聯合國發表報告，名為《工業化的未來》，內中明確指出，中國是世界製造業唯一的超級大國，前瞻未來，這個地位非但不會褪色，還會愈來愈穩固。目前中國製造業佔全球比例約為35%，預計到2030年，會跳升到45%。

在5年之後，也就是2030年，預計美國製造業約佔全球份額的11%，日本是5%，德國是3%，世界上所有發達國家的工業產值加起來，都比不上中國。很多反華政客和評論者都失算了，他們原本以為，美國7年前開始掀起對華貿易戰，再加上印度、越南等地區的製造業崛起，中國的工業生產會被逐漸取代，甚至有人認為，今日的日本，將會是明日的中國。

然而，反華論者的預測並無兌現，中美貿易戰打了7年，中國愈打愈強大，依照聯合國的評估，未來還會更加強大。神州大地這條巨龍為甚麼打不死？究其原因，就正如俄羅斯總統普京所說，中國成功摸索出一條獨特之路，在工業上能夠不斷創造奇迹。

你知道內地愈來愈多「黑燈工廠」嗎？這個名稱乍聽之下，我還道是甚麼玩意。原來所謂的「黑燈工廠」，是全部由機械臂、機械人負責生產，幾乎不需要人手介入。有人才要開燈，無人工廠自然就連電燈也用不着，因此稱為「黑燈」。這類工廠24小時全天候運作，名副其實，達到「多、快、好、省」的效果。印度或越南的工人，薪酬或許比中國工人便宜，但僱用他們成本再低，可能也低不過使用Made in China的機械工人，因此東南亞國家的製造業鬥來鬥去，終究還是鬥不過中國。

中國廠商控制成本的能力，堪稱世界一絕，40年前已然如是，時至今日，依舊如此。