筆下風雲：普特共議 戲子被棄

特朗普豪言上任第一日即停止俄烏戰爭，事實證明無法實現，他之後改口，希望在半年內搞定停戰。最新消息傳出，特氏定下俄烏戰爭在4月20日前停火、凍結俄軍在前線的推進、禁止烏克蘭加入北約、要求基輔接受俄羅斯對其兼併的領土擁有主權、烏軍須撤離其佔據的庫爾斯克地區，並要求由英軍在內的歐洲國家部隊負責監管非軍事區，但美軍不會參與。

除了由歐洲駐軍外，上述的和談條件幾乎全部滿足普京要求。俄方目前對此仍三緘其口，但普京跟特朗普即將會面卻是不爭的事實，俄國官媒亦確認雙方會面安排進入後期階段。二人一直關係不俗，會面內容亦肯定離不開和談，就算不是即刻停戰，亦肯定會有個談判開始。

刻下只剩下澤連斯基最惶恐不安。烏克蘭總統辦公室否認有關停火計劃，暗指是俄羅斯的宣傳戰。事實卻是，俄烏停戰與否，根本不到澤連斯基置喙，他從頭到尾只是棋子，只能任憑擺布。尤其其總統的法定任期早就屆滿，普京不承認其總統資格，和談不會預他一份。戲子總統被摒棄在談判桌外，寫在牆上。

再者，自從中國限制部分稀有金屬出口到美國後，美國的軍工及科技產業受到極大衝擊，特朗普急謀代替品，烏克蘭正好有豐富稀土資源，因而為特朗普所覬覦。澤連斯基亦開到聲願與美國合作，換取美國繼續軍援抗俄。

很明顯，戲子總統仍昧於形勢，垂死掙扎。美國要取烏國稀土，大可列為跟俄國的談判條件之一，一切由普京和特朗普說了算。至於美國拒絕在戰後派軍駐守，將波拋給歐洲盟友，但沒有美軍支持，歐洲是否敢冒大風險獨自對抗俄國？姑勿論如何，烏國和澤連斯基都是被徹底拋棄了。