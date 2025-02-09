食肆爐頭搶火燒傷男職員

【本報訊】東涌東薈城發生火警。昨日下午近6時，執法部門接報，指東涌東薈城7樓一間食肆，廚房有爐頭懷疑搶火發生火警。消防接報趕至，火勢已由員工救熄，事故中一名45歲男職員在救火時手部受傷，需由救護車送往北大嶼山醫院治理。