工會質疑地盤泰籍男猝亡 自行送院不妥當

未召白車礙救人 促勞處介入查問 近月致命工業意外不絕，屯門井頭上村一工地前日（7日）亦發生一宗致命工業意外，40歲泰籍男工在工作中突感不適，送院後被證實不治，勞工處已展開事故調查。不過，香港建造業總工會昨日對男工死因深表關注，質疑「工地安排二判自行將不適工友送院，相關人員的判斷和安排是否妥當，有關負責人處置是否妥當」？涉事地盤是屯門中公營房屋發展的工地平整及基礎設施工程（第二期），負責該工程的土木工程拓展署亦指，會與承建商配合勞工處的調查。

香港建造業總工會昨在社交平台發文，對工地安排二判自行將不適工友送院的安排提出質疑，認為工地負責人應以保障工友生命為最大責任，需即時召喚緊急救護，而不是自行送院，延誤了醫治。同時，工會還要求勞工處，即時對各宗致命工業事故展開深入調查，並公開事故的調查報告。

事故列工業意外 根據土拓署日前的聲明，持香港身份證的涉事泰籍男工，事發當日上午11時，在屯門符禮修路井頭上村南地盤與4名工人在移除樹木，突然表示身體不適，隨即由分判商送往屯門醫院治理，延至下午4時離世。執法部門經初步調查後，把案件列作「工業意外」，正調查事故原因。

據了解，涉事工地當日約有20人開工，死者已在此工作了兩星期，主要負責除草斬樹工程。相關地盤則屬屯門中公營房屋發展的工地平整及基礎設施工程（第二期），工程主要包括工地平整工程、斜坡工程、建造連接現有屯興路的行車路和行人路、以及相關附屬工程，包括排水、排污、水管及環境美化的工程，預計將由2023年7月進行至2027年7月。