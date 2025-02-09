2月9日(日)
要聞港聞
電子報
即時新聞
主頁
昔日東方
02月09日 (日)
要聞港聞
兩岸國際
產經
娛樂
副刊
男極圈
體育
馬經
波經
社論專欄
慈善基金
昔日東方
時尚潮流
科技新知
名家專欄
保健．教育
東方日報正論
功夫茶
神州縱橫
世界視線
產評
龍門陣
泰籍男鼠藥送酒尋短
【本報訊】昨日上午約8時，一名男子情緒激動，在北角渣華道與電照街交界一公廁外徘徊，有街坊恐防男子發生意外，遂報案求助。
街坊揭發報案
警員接報到場了解，期間該名32歲泰國籍男子表示曾經飲酒及服食老鼠藥，人員其後召救護車把他送院治理。根據了解，涉事男子報稱不開心，惟確實尋死原因則有待調查。
第一手消息請下載on.cc東網
iPhone/
iPad/
Android/
本文連結 :
https://orientaldaily.on.cc/content/要聞港聞/odn-20250209-0209_00176_242/泰籍男鼠藥送酒尋短
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc