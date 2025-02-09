【本報訊】昨日上午約8時，一名男子情緒激動，在北角渣華道與電照街交界一公廁外徘徊，有街坊恐防男子發生意外，遂報案求助。

街坊揭發報案

警員接報到場了解，期間該名32歲泰國籍男子表示曾經飲酒及服食老鼠藥，人員其後召救護車把他送院治理。根據了解，涉事男子報稱不開心，惟確實尋死原因則有待調查。