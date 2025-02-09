假難民肆虐蘭桂坊 偷手機瞄準醉酒漢

山頂擸信用卡狂碌 兩蒙古男機場被捉 為打擊港島區扒竊及盜用信用卡案件，特別針對發生於熱門旅遊景點的罪案，執法部門於今年1月26日至2月8日，展開代號「護甲」行動，期間偵破兩宗案件。其中一宗涉及扒竊集團，成員在山頂專向旅客落手，盜走其錢包及盜刷信用卡購物，兩名蒙古籍骨幹落網；在另一宗案件，一名非洲裔假難民在有人間妖域之稱的中區蘭桂坊，鎖定醉漢為目標偷竊手機，在場警員目睹，當場人贓並獲。兩宗案件事主合共損失財物總值2.4萬元。

首宗案件發生於上周四（6日）晚上約7時，執法部門接獲一名外國遊客報案，指他在港島山頂觀光期間，發現其背囊內的錢包被盜去；錢包內的信用卡其後亦被盜用，並於不同店舖內刷卡購物，受害人損失約1.6萬元。

翻查天眼鎖定扒竊集團 執法部門經調查及翻查閉路電視錄影片段後，鎖定一個扒竊集團，並於案發後翌日，在香港國際機場拘捕兩名分別41歲和44歲的集團男骨幹成員。兩名疑犯為蒙古籍人士，俱持有護照，涉嫌「盜竊」及「以欺騙手段取得財產」。警員其後在二人曾經入住的旅館內，檢獲一些手袋、錢包及疑犯犯案時穿着的衣物等。

第二宗案件發生於昨日凌晨時分，警員在蘭桂坊發現一名外籍男子形迹可疑，並目擊他走近一名醉酒男子，趁機在其身上偷走一部約值8,000元的手機，警員隨即上前制服該名非洲裔男子。涉案非裔男子39歲，持「行街紙」留港，他涉嫌「盜竊」被捕。上述兩宗案件的被捕人士，俱已被扣留調查。

執法部門提醒，旅客及市民要時刻保管好自己的個人財物，尤其是前往人多擠迫或熱門旅遊景點，更應該留意身邊是否有形迹可疑人士，以免被賊人有機可乘。執法部門重申，任何人如果觸犯香港法例第210章《盜竊罪條例》的「盜竊罪」，最高可被判處監禁10年，市民切勿因一時貪心，以身試法。