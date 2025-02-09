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同時上落山 兩的士互撼
【本報訊】昨日凌晨1時許，一輛的士沿柴灣環翠道往上山方向行駛，期間司機懷疑收掣不及，的士與另一輛正駛落山之的士相撞。事故中，兩名分別姓廖（55歲）及姓陳（65歲）的哥沒有受傷，惟乘搭落山的士之姓許（45歲）男乘客左腳擦損，需由救護車送院治理。警員一度封鎖現場，以便調查事故經過及原因。
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